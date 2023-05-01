В Минобороны рассказали об освобождении Артемовска

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение противника в западной части Артемовска, сообщает Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов и сковывают подразделения ВСУ на флангах.

На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах Двуречной, Тимковки и Крахмального. В районе Сладкого (ДНР) пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения в течение суток уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица "Мста-Б".