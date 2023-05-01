В Россия появилось пять новых Героев Труда
Президент Владимир Путин присвоил пяти россиянам звания Героя Труда.
Звание присвоено педагогу-организатору муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия № 1.Волоколамска", (Московская область) Татьяне Бабуровой, управляющему директору, генеральному конструктору акционерного общества "ОДК-Авиадвигатель", (Пермский край) Александру Иноземцеву, генеральному директору акционерного общества "Бийская льняная компания" (Алтайский край) Льву Каленову, генеральному директору федерального государственного унитарного предприятия "Федеральный центр двойных технологий "Союз" (Московская область) Юрию Милехину, подземному горнорабочему очистного забоя подземного рудника № 1 публичного акционерного общества "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (Забайкальский край) Эдуарду Щербине.
Звание им присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и народом.