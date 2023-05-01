Мэр Тбилиси связал невыдачу статуса кандидата в ЕС и отказ от санкций против России

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Каха Каладзе полагает, что Грузии не предоставили статус кандидата в члены ЕС из-за того, что руководство республики отказалось присоединяться к санкциям против РФ.

По его словам, отказ в предоставлении статуса кандидата был политическим решением, и общество очень хорошо поняло, почему это произошло, пишет ТАСС. Власть Грузии для них представляет проблему, потому что не присоединяется к санкциям, не открывает "второй фронт" в стране, считает Каладзе.

Мэр Тбилиси добавил, что власти тщательно работают над выполнением 12 рекомендаций, которые переданы Грузии для получения статуса кандидата.