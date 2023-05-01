2 и 9 мая в Одессе усилят меры безопасности

В Одессе 2 и 9 мая усидят меры безопасности. Время комендантского часа останется неизменным – с 0.00 до 5.00.

Власти Одессы намерены усилить в городе меры безопасности 2 мая, на годовщину трагедии в Доме профсоюзов, а также 9 мая, приводит ТАСС информацию агентства Klymenko Time. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук уточнил, что власти собираются привлечь больше сотрудников правоохранительных органов для патрулирования улиц.

Напомним, 2 мая 2014 г. в Одессе произошел инцидент, ставший одним из самых трагических эпизодов украинского политического кризиса. На улицы вышли сотни сторонников "Евромайдана", которые вступили в противостояние с его противниками. Столкновения переросли в массовые беспорядки. Вооружённые щитами и битами боевики напали на "антимайдановцев", бандеровцы стреляли в толпу из огнестрельного оружия, а потом произошёл штурм Дома профсоюзов, где укрывались активисты "антимайдана": здание забросали бутылками с зажигательной смесью.