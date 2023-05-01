Путин поздравил с Первомаем участников мероприятия Федерации независимых профсоюзов России

Президент Владимир Путин поздравил с праздником весны и труда участников мероприятия Федерации независимых профсоюзов России. Текст опубликован на сайте Кремля.

Первомай, по словам Путина, в нашей стране имеет давнюю и богатую традицию, в основе которой – любовь к созидательному труду, уважение к профессиональным свершениям специалистов и достижениям коллективов.

Особая роль здесь принадлежит Федерации независимых профсоюзов России – крупнейшему отечественному профсоюзному объединению, уточнил президент. Выражая интересы более 20 млн человек, ФНПР выполняет ответственную миссию – участвует в совершенствовании трудового законодательства и механизмов социального партнёрства, в решении вопросов, прямо связанных с повышением качества жизни людей.