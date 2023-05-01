Трасс попросили рассчитаться за еду, напитки, также халаты и тапочки

Экс-премьеру Англии Лиз Трасс вручили счет (за 2022 г.) на 12 тыс. фунтов стерлингов. Речь идет о тратах на еду и напитки, а также халаты и тапочки, которые, предположительно, исчезли из ее загородной резиденции Чевенинг, когда она была министром иностранных дел.

По данным источника газеты Times, которые приводит РИА Новости, секретариат кабинета министров отправил Трасс счет стоимости ее проживания в поместье Чевенинг, куда она приглашала гостей во время кампании для выборов консервативной партии Великобритании в 2022 г. Официальные лица связались с Трасс и дали понять, что она должна заплатить за предметы, пропавшие во время ее пребывания в должности, а также за еду и вино, которые она и ее помощники употребляли там. Сотрудники поместья также сообщили, <...> что за этот период исчезли <...> полотенца, халаты и даже тапочки, и попросили ее оплатить расходы.

Как оказалось, британское правительство оплачивает расходы только на проведение официальных мероприятий в поместье. Развлечение личных гостей или проведение партийных собраний не оплачивается. Как рассказал Times представитель политика, Трасс планирует оспорить счет, так как в нем могут содержаться как личные, так и официальные расходы.