Михеев раскритиковал предложение самостоятельно откладывать на старость в пенсионные фонды

Предложение откладывать деньги на старость в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) очень похоже на очередное надувательство. Так прокомментировал на радио "Вести ФМ" политолог Сергей Михеев сообщение о том, что Правительство РФ на днях одобрило законопроект о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан.

Как сообщалось, воспользоваться программой сможет любой гражданин с 18 лет. Для этого нужно заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами, которые в дальнейшем будут инвестировать средства в "надежные ценные бумаги". Внесенные на счет средства страхуются на 2,8 млн рублей. Минимальный срок договора с НПФ составит 15 лет. Забрать деньги можно в любой момент, но без потери вывести их досрочно можно только при особых жизненных ситуациях.

Михеев считает, что это все уже было не раз.

"А где же денежки, которые раньше государственный пенсионный фонд аккумулировал? Они куда делись? Это означает, что очередная пенсионная "реформа" провалилась. Она не решила никаких проблем, которые обещала решить. Теперь они говорят: откладывайте эти деньги в НПФ. Хорошо. А то, что было до этого, куда оно делось? И зачем тогда были нужны все эти "реформы", на которые потратили огромное количество денег? Кто их потратил? Где эти гениальные управленцы? Они сейчас не сидят ли на тех же местах, на которых сидели тогда, когда все эти "реформы" нам впаривали?" - сказал политолог.

Он указал и на вторую важную проблему - отсутствие доверия.

"Это же может случиться очередной МММ. 2 млн 800 тыс. рублей - это ни о чём. Много на них можно прожить? Допустим, вы вышли на пенсию в 65 лет. Если поделить 2 млн 800 тыс. на минимальное потребление, то это на 2-3 года хватит. А дальше что, умирать? Вот и всё. Никто не может обеспечить доверие этим фондам. Они его не заслужили. Это к вопросу о мотивации нашего бизнеса. Если мотивация бизнеса - как можно больше заработать и потом куда-нибудь соскочить и не нести ответственности, то тогда не будет никакого доверия этому бизнесу. Зачем мне эти пенсионные фонды, если я могу просто класть деньги под подушку или класть их в банк под короткие депозиты и получать проценты, а потом опять класть? Хотя и с банками можно тоже пролететь. А потом говорят: давайте избавимся от наличных денег и всё переведём в "цифру". Так вы не даёте никаких гарантий для жизни. Ну, перевёл я всё в эту "цифру", вложил в ваш частный пенсионный фонд, который накрылся медным тазом, а потом мне надо стоять в огромных очередях, чтобы вы мне эти 2 млн 800 тыс. застрахованных вернули. Вы мне их возвращаете, два года я живу, а потом мне что, умирать? Доверие зарабатывается годами, если не десятилетиям", - рассказал Михеев.

Также он подверг сомнению попытки привлечь деньги россиян в экономику.

"Как же вы привлечёте средства граждан, если вы этих самых граждан уже много-много раз через колено кинули. Говорят, что у людей огромное количество денег лежит в разных формах. Точно. Есть такое дело. А почему они лежат? Да вот потому, что не верят они ни в какие ваши инвестиции инвестиционные фонды, ни в пенсионные фонды, ни в банки, которые вдруг закрываются. Что такое пенсионный фонд? Это коммерческое предприятие, всё равно что банк. Он берёт ваши деньги с обещанием, что он их как-то будет хранить и увеличивать, а на самом деле он будет заниматься инвестициями и крутить ваши деньги туда-сюда", - подытожил Михеев, подчеркнув, что у людей уже 30 лет негативного опыта.