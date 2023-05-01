Twitter прогнулся под США и Украину, - Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что Twitter прогнулся под США и Украину. Так экс-президент России оценил наложенные соцсетью ограничения на свой англоязычный аккаунт.

Медведев в разговоре с РИА Новости отметил, что Twitter поступил (с ним, Медведевым) так же, как когда-то с Трампом, и Илон (Маск, владелец соцсети) явно не справился с этим заданием. По мнению экс-лидера России, можно обойтись и без Twitter, который является всего лишь иностранной соцсетью, действующей в интересах американского истеблишмента.

Напомним, ранее Медведев сообщил, что Twitter ограничил показ его последней записи про Польшу.