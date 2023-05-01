01 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

КПРФ предложила закрепить за окладом минимум 85% зарплаты

КПРФ готовит новую версию Трудового кодекса РФ. В ней предложено закрепить, что окладная часть зарплаты работников должна составлять минимум 85%. 

Первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин в разговоре с ТАСС отметил, что действующий кодекс принят в 2001 г., и с тех пор в него было принято около 130 поправок. По словам Афонина, новую версию документа разрабатывает созданная в КПРФ рабочая группа, в которую входят ученые-правоведы, практикующие юристы, представители профсоюзов и трудовых коллективов и депутаты всех уровней.

Нынешняя система, когда компенсационные и стимулирующие выплаты могут составлять большую часть заработной платы, создает почти безграничные возможности для произвола со стороны администрации предприятий и учреждений, говорит Афонин. "Посадить на голый оклад" – самое распространенное наказание за любую нелояльность работника, будь то отказ от неоплачиваемой сверхурочной работы или "неправильные" политические взгляды. С этим нужно покончить, подчеркнул он.

Теги: КПРФ, Юрий Афонин, Трудовой кодекс


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