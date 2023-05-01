В Перми аэродром "Большого Савино" будет частично перекрыт из-за ремонта ВПП

В Перми аэродром "Большое Савино" закрылся на прием и выпуск всех воздушных судов с 15 апреля по 30 сентября из-за ремонта на взлетно-посадочной полосе.

Как следует из размещенного на различных платформах NOTAM (извещение летному составу), запрет будет действовать в понедельник, четверг, субботу и воскресение с 8.30 до 12.30 местного времени, пишет "Ъ-Прикамье". В это время возможны взлет и посадка воздушных судов, принимающих участие в поисково-спасательных работах, а также дежурных сил 764 истребительного полка.

Прием остальных воздушных судов в указанное время возможен только по согласованию со старшим авиационным начальником аэродрома.