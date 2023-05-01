01 Мая 2023
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Происшествия Ленинградская область
Фото: Накануне.ru

В Ленобласти снята угроза подрыва второй опоры ЛЭП

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о том, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована.

Взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем, написал Дрозденко в своем telegram-канале. Проводится обследование других опор поврежденной линии.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня в 0.01 на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач, на второй обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено – сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме, сообщил губернатор в своем telegram-канале. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.

Теги: Гатчинский район, Ленобласть, ЛЭП


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Ранее 01.05.2023 09:08 Мск В Ленобласти подорвана ЛЭП, на второй линии обнаружено, предположительно, взрывное устройство

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