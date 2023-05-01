В Таджикистане микроавтобус вылетел в кювет, погибли шестеро

На трассе Душанбе – Худжанд – Чанок (Таджикистан) микроавтобус улетел в кювет, есть жертвы.

Авария произошла в 4.10 (по местному времени) на 154 км трассы Душанбе – Худжанд – Чанок. Автомобиль "Starex" во время движения из райцентра Айни в сторону города Пенджикент вылетел в 200-метровый овраг, сообщает комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

Спасатели извлекли из микроавтобуса тела водителя и пятерых пассажиров. Двоих детей и женщину с различными травмами доставили в районную больницу Айни.