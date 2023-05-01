В Ленобласти подорвана ЛЭП, на второй линии обнаружено, предположительно, взрывное устройство

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о том, что сегодня в 0.01 на территории Сусанинского поселения Гатчинского района подорвана опора линии электропередач, на второй обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство.

Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено – сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме, сообщил губернатор в своем telegram-канале. На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.

"Прошу жителей Ленобласти быть бдительными, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах", - написал Дрозденко.