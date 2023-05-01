01 Мая 2023
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Наука и техника Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Игорь Бабушкин пообщался с астраханцами-участниками регионального этапа молодежного Всероссийского чемпионата профмастерства «Профессионалы-2023»

В Астрахани накануне прошел региональный этап молодежного Всероссийского чемпионата профмастерства «Профессионалы-2023».На финальных мероприятиях побывал губернатор Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

"Осмотрел экспозицию колледжей и организаций, помогающих с выбором профессий нашим детям, которую развернули в парке «Аркадия». Порадовало стремление ребят использовать современные технологии. Со своими наставниками они показали, как овладевают 3D-моделированием, работают с воздушными и подводными дронами, осваивают электронные методы контроля за обитателями наших рек", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор.

игор бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Игорь Бабушкин особо подчеркнул, что такие мероприятия отвечают потребностям нашего государства, которое сегодня избавляется от западного влияния во всех отраслях.

моделирование, научно-техническое творчество(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области"Мы последовательно модернизируем систему среднего образования, а для повышения конкурентоспособности наших специалистов запущен федеральный проект «Профессионалитет», в рамках которого и проведен этот конкурс", - считает Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Лучшие из студентов, которые соревновались в мастерстве по 38 компетенциям, получили заслуженные награды.

астрахань, проект(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

"Но я считаю, что каждый из участников – уже победитель. Потому что выбрал профессию, связанную с созидательным трудом, главным результатом которого будет улучшение качества жизни астраханцев", - резюмировал губернатор.

Теги: игорь бабушкин, конкурс профмастерства, конкурентоспособность, современные технологии


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