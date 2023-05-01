Игорь Бабушкин пообщался с астраханцами-участниками регионального этапа молодежного Всероссийского чемпионата профмастерства «Профессионалы-2023»
В Астрахани накануне прошел региональный этап молодежного Всероссийского чемпионата профмастерства «Профессионалы-2023».На финальных мероприятиях побывал губернатор Игорь Бабушкин.
"Осмотрел экспозицию колледжей и организаций, помогающих с выбором профессий нашим детям, которую развернули в парке «Аркадия». Порадовало стремление ребят использовать современные технологии. Со своими наставниками они показали, как овладевают 3D-моделированием, работают с воздушными и подводными дронами, осваивают электронные методы контроля за обитателями наших рек", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор.
Игорь Бабушкин особо подчеркнул, что такие мероприятия отвечают потребностям нашего государства, которое сегодня избавляется от западного влияния во всех отраслях.
Лучшие из студентов, которые соревновались в мастерстве по 38 компетенциям, получили заслуженные награды.
"Но я считаю, что каждый из участников – уже победитель. Потому что выбрал профессию, связанную с созидательным трудом, главным результатом которого будет улучшение качества жизни астраханцев", - резюмировал губернатор.