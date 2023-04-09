В "Современнике" сообщили об уходе Ахеджаковой из театра

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова написала заявление об уходе из театра "Современник" по собственному желанию, с 5 апреля она не является актрисой театра, сообщил ТАСС директор театра Юрий Кравец.

"Лия Меджидовна подала заявление в театр [об увольнении] по собственному желанию на прошлой неделе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с 5 апреля Ахеджакова не является актрисой театра, это ее решение.

Ахеджакова - актриса театра и кино, народная артистка РФ. Она родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске (Украинская ССР). С 1977 года служила в "Современнике". Актриса широко известна по ролям в картинах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы", "Служебный роман", "Гараж", "Старые клячи" и "Небеса обетованные". Сотрудничала со многими отечественными режиссерами, в частности с Алексеем Германом ("Двадцать дней без войны") и Владимиром Меньшовым ("Москва слезам не верит").