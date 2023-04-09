Пригожин назвал численность украинских войск для контрнаступления

Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин на встрече "Кибер Фронт" заявил, что Киев подготовил для контрнаступления от 200 до 400 тыс. человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись со встрече опубликована в Telegram-канале движения "Кибер Фронт Z". Он отметил, что наступление может начаться в ближайшую неделю.

"У них собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска попытаются активизировать наступление в период с мая по октябрь.Текущая выжидательная же позиция ВСУ связана с тем, то западная военная техника не приспособлена воевать в некомфортных для себя условиях при распутице.