В Свердловской области природный пожар перекинулся на дома в селе

Огнеборцы ликвидировали крупный пожар в селе Бызово, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям сегодня днем. Началось все с того, что загорелась сухая трава. Из-за ветра огонь перекинулся на дома. Тущение пожара осложнялось отсутствием источников с водой. Взять ситуацию под контроль и локализировать пожар на площади 2 тыс. кв. м пожарны удалось в 19.08. В 20.40 открытое горение было ликвидировано.

От огня пострадали 10 построек различного назначения. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения ведут проливку и разборку сгоревших конструкций.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации возгорания задействованы 10 единиц техники и более 30 человек личного состава. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.