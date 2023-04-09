10 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области природный пожар перекинулся на дома в селе

Огнеборцы ликвидировали крупный пожар в селе Бызово, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило спасателям сегодня днем. Началось все с того, что загорелась сухая трава. Из-за ветра огонь перекинулся на дома. Тущение пожара осложнялось отсутствием источников с водой. Взять ситуацию под контроль и локализировать пожар на площади 2 тыс. кв. м пожарны удалось в 19.08. В 20.40 открытое горение было ликвидировано.

Огнеборцы ликвидировали крупный пожар в селе Бызово(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

От огня пострадали 10 построек различного назначения. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения ведут проливку и разборку сгоревших конструкций.
Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации возгорания задействованы 10 единиц техники и более 30 человек личного состава. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Теги: Бызово, пожар, сухая трава



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