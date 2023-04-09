Ресурсы ПВО Украины среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая

Украинские системы противовоздушной обороны среднего радиуса исчерпают свои возможности к 23 мая. Об этом со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы США по Украине сообщает Washington Post.

"Способность Украины обеспечить противовоздушную оборону средней дальности для защиты [линии фронта] будет полностью снижена к 23 мая. Украина, по оценкам, выдержит еще два-ри волновых удара от атакующих российских ракет и беспилотников", - говорится в сообщении.

СМИ сообщает, что ресурсы, которыми Киев снабдили США и ЕС исчерпаны и сообщает о нехватке оружия.

Как сообщало Накануне.RU, в сети появились секретные документы Пентагона с подробным описанием планов военной помощи США и НАТО Украине. Описаны особенности подготовки Киева к предстоящему наступлению. В Пентагоне не стали отрицать утечку, заявили, что в курсе происходящего и изучают проблему. Эксперты считают, что документы хоть и кажутся весьма правдоподобными, могли быть все же либо намеренной утечкой, либо фейком.