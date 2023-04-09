10 Апреля 2023
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Политика Свердловская область В России
Фото: vk.com/orkestrwagnera

Приглашаю вас на работу в ЧВК "Вагнер": жителям Свердловской области предложили принять участие в спецоперации

Как сообщают местные СМИ, жители города Арамиль получили письма с предложением вступить в ряды ЧВК «Вагнер», чтобы принять участие в боевых действиях на Украине.

чвк вагнер, письмо(2023)|Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

К потенциальным новобранцам в документе обратился Герой России, глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев:

«Приглашаю Вас устроиться на работу в ЧВК «Вагнер»! Прямо сейчас наши подразделения продолжают действовать в зоне проведения специальной военной операции и мы набираем добровольцев для дальнейшей работы».

Также в письме отмечены некоторые требования к добровольцам, включая возрастное ограничение 21-60 лет. При этом срочная служба в ВС РФ не является обязательным условием.

Сотрудникам обещают оклад 240 тысяч рублей, а также премии в зависимости от выполненной работы. Бойцам гарантируют полное страхование и обеспечение современной формой, снаряжением и оружием.

Ранее СМИ сообщали, что в разных городах открылись офисы для набора в ЧВК «Вагнер». Также по стране работают мобильные центры. Рекрутеры компании объедут самые отдаленные уголки России, чтобы все желающие могли вступить в организацию.

Теги: чвк вагнер, спецоперация, вс рф, бойцы, добровольцы



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