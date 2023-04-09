09 Апреля 2023
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Фото: Минобороны РФ

Российскими военными была пресечена деятельность четырех украинских диверсионных групп

Российские военные за сутки пресекли деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Это следует из сводки Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции, передает корреспондент Накануне.RU.

Деятельность двух украинских диверсионных групп была пресечена на Купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Кроме того, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ. Всего за сутки там уничтожено больше 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля.

Деятельность еще двух диверсионно-разведывательных групп была пресечена в районах населенных пунктов Новоселка и Владимировка Донецкой народной республики. Всего на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Водяное. Потери противника составили до 20-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении уничтожено свыше 250-ти украинских военнослужащих, одни танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также пушка "Гиацинт-Б".

Теги: диверсионные группы, спецоперация, сводка, Минобороны РФ



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