Военнослужащие на СВО связались по телемосту с родными из Екатеринбурга

В зоне проведения спецоперации состоялся телемост между военнослужащими ЦВО и их семьями из Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

"Впервые за долгое время защитники Отечества в режиме реального времени смогли увидеться со своими любимыми и родными людьми. И бойцы, и семьи были очень рады пообщаться. Одни успели за несколько минут рассказать о всех событиях, случившихся в жизни за полгода, другим было достаточно просто увидеть родные лица", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отметим, что ранее аналогичный телемост был проведен для военнослужащих из Тюменской области.

С родными и близкими пообщались порядка 30 военнослужащих подразделения "Кедр".

Телемост был организован командованием Центрального военного округа при непосредственном участии Правительства Тюменской области.