Украинские раскольники захватили храм в Хмельницкой области

Украинские раскольники захватили храм в честь Рождества Богородицы в Староконстантинове Хмельницкой области на Украине. Об этом в соцсетях сообщил депутат городского совета Виталий Подгайчук, сообщают РИА "Новости".

"Староконстантинов. Храм Рождества Пресвятой Богородицы 1807 года теперь в ПЦУ", - заявил он.

Также по данным СМИ, может произойти захват кафедрального собора Александра Невского канонической Украинской православной церкви в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области на Украине.

В последний год киевский режим организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая ПЦУ проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. Верующих обвиняют в связи с Россией. В Верховную раду внесен законопроект о запрете УПЦ на Украине.