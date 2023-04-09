СМИ: ВСУ перебросили под Артемовск элитные войска, которые готовили для контрнаступления

ВСУ пришлось перебросить под Артемовск элитные войска, на которые рассчитывали при контрнаступлении. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы США по Украине.

Издание сообщает, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предложил направить на две недели элитные подразделения под его командованием, чтобы оттеснить российские войска. Положение Украины на тот момент он указывал, как "катастрофическое".

Отмечается, что в итоге Киев направил в Артемовск подкрепление.

"В бой вступили различные элитные подразделения. <...> Это привело к стратегическим издержкам для Украины, которая стремилась сохранить своих наиболее подготовленных и оснащенных военнослужащих для контрнаступления, ожидаемого в ближайшие недели или месяцы", — цитирует газету РИА "Новости".

Напомним, накануне в сети появилась новая партия секретных документов США по Украине и Китаю. В открытом доступе оказалось более 100 документов.

На анонимном форуме 4chan распространили карту по боям в Артемовске (Бахмуте). Также документы включают конфиденциальные слайды брифингов по Китаю, Индо-Тихоокеанскому военному театру, Ближнему Востоку и терроризму.

Ранее в сети появились секретные документы Пентагона с подробным описанием планов военной помощи США и НАТО Украине. Описаны особенности подготовки Киева к предстоящему наступлению. В Пентагоне не стали отрицать утечку, заявили, что в курсе происходящего и изучают проблему. Эксперты считают, что документы хоть и кажутся весьма правдоподобными, могли быть все же либо намеренной утечкой, либо фейком.