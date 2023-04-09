В Новосибирске неизвестный мужчина пытался зарезать ребенка на территории школы

В Новосибирске мужчина пытался убить ножом 10-летнего мальчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Нападение было совершено днем, 7 апреля, на территории школы. Личность напавшего пока не установлена. СОвершить убийство ему не удалось, поскольку ребенок оказал активное сопротивление.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Вместе с сотрудниками полиции они устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мужчины.