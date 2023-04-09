Офицер Главного управления разведки Минобороны Украины заочно арестован в России

Офицер Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Александр Гурко заочно арестован в России, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

По данным издания, его обвиняют в вербовке террористов. Суд постановил отправить его под стражу на два месяца с момента экстрадиции в РФ. Он объявлен в международный розыск.

"Вынесено постановление о привлечении Александра Гурко в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 361 ч. 2 УК РФ, как склонение, вербовка, вооружение лица в целях совершения акта международного терроризма - совершение вне пределов РФ взрыва <...> в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года", - говорится в документе.

В частности, Гурко является фигурантом в деле украинца Павла Запорожца, обвиняемого в подготовке теракта в Херсоне 9 мая. Дело Павла Запорожца, который был завербован Гурко, стало первым рассматриваемым судом по существу по статье "Международный акт терроризма". По представленной на заседаниях суда информации одного из свидетелей, Гурко вербовал украинцев из числа противников спецоперации, которые были склонны к совершению актов международного терроризма. Также он вооружал завербованных взрывными устройствами. Контакт с завербованными гражданами Гурко вел в мессенджере "Сигнал". После начала специальной военной операции это стало частью его должностных обязанностей.