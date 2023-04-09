09 Апреля 2023
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Армия и ВПК Приволжский ФО Пермский край
Фото: Reuters/Fabian Bimmer

В России создали спецгруппы для борьбы с западными танками

В России создали специальные противотанковые группы, которые будут бороться с поставленными на Украину западными танками, сообщает телеканал "Звезда".
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Группы созданы по указанию замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. Генерал-полковником Бувальцевым разработаны методические рекомендации для подготовки соответствующих специалистов. Претворяет эти мероприятия в жизнь Центр боевой подготовки.

Это большая государственная системная работа, и проект продвигается в соответствии с задачами, поставленными высшими руководителями.

Напомним, ранее замминистра иностранных дел Украины и бывший посол в Берлине Андрей Мельник, заявил, что присланных Западом танков недостаточно для контрнаступления и получения преимущества на поле боя.

"Мы не хотим начинать контрнаступление, которое не подготовлено. У нас сейчас приблизительно 50-60 танков с Запада, но русские как сейчас, так и прежде способны ежедневно производить или приводить в боеспособность до 10 танков. А это означает, что мы ещё долгое время будем неспособны добиться решающего преимущества на поле боя", - заявил он.

Теги: западные танки, спецгруппы , спецоперация



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