09 Апреля 2023
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ВС РФ сорвали контратаку ВСУ в Авдеевке

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Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Глава Чечни сообщил о срыве наступления ВСУ на запорожском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал о срыве наступления украинских войск и иностранных наемников на Запорожском направлении, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он сообщил, что в зоне ответственности батальона "Восток-Ахат" Минобороны РФ обстановка находится под полным контролем российских подразделений.

"Совсем недавно здесь было очень горячо, но весь пыл украинских подразделений и натовских наёмников сбили военнослужащие батальона "Восток-Ахмат", сорвав их наступление на наши позиции. Под грамотным руководством боевого офицера, заместителя командира - начальника штаба батальона "Восток-Ахмат" МО РФ Вахи Хамбулатова (Асхаб), хорошо поработали наши беспилотники. Они мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. Минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на наши позиции. Два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались", - заявил Кадыров.

Он отметил четкие, слаженные действия личного состава батальона и подчеркнул, что итогом операции стала уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев. Чуть ранее личный состав батальона также пресек наступление укронацистов и натовских бандформирований на этом направлении, уничтожив до 10 единиц бронетехники и приличное количество живой силы противника.

Теги: Восток-Ахмат, Запорожское направление, ВСУ, Рамзан Кадыров



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