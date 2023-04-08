ВСУ обстреляли село в Белгородской области

ВСУ обстреляли окраину села Архангельское под Шебекиным в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

По поселку выпустили 12 артиллерийских снарядов. Среди мирных жителей пострадавших нет. Погибли десять коров, разрушены стены и кровля в коровнике, зернохранилище и хозпостройка на территории крестьянско-фермерского хозяйства.

"Аварийные и оперативные службы на месте, приступают к ликвидации последствий", - сообщил губернатор в Telegram-канале.

Напомним, сегодня над Феодосией была сбита ракета, запущенная со стороны Украины. Ее обломки упали в одном из населенных пунктов. Никто не пострадал.