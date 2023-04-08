Игорь Бабушкин проведет переговоры с премьер-министром Азербайджана в рамках программы мотопробега "Каспий - море дружбы"

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который возглавляет мотопробег "Каспий - море дружбы" написал в своем телеграмм-канале: "Прибыли в Азербайджанскую Республику. Расстояние от иранского Решта до Баку составило 500 километров. Впереди два дня работы, буду держать в курсе".

Стоит отметить, что азербайджанские коллеги являются стратегическими партнерами региона.

"Мы сотрудничаем в сферах торговли, промышленности, транспорта и логистики, также развиваем гуманитарное направление. По итогам 2022 года торговый оборот между Астраханской областью и Азербайджанской Республикой увеличился в четыре раза", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

В ближайшие дни глава Астраханской области проведет переговоры с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадовым, в планах также встреча с активистами молодёжных организаций российского региона и Азербайджана.

Предполагается, что астраханская молодежь проведет ряд совместных мероприятий со своими сверстниками в Баку. Договорённость об активизации молодёжных контактов была достигнута в ходе встречи в прошлом году Игоря Бабушкина с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.