В Белгородской области подростки пострадали при взрыве снаряда
В Белгородской области двое подростков пострадали в результате взрыва снаряда Великой Отечественной войны.
ЧП произошло в селе Покрово-Михайловка. 17-летние подростки убирали мусор в огороде и нашли ржавый снаряд. Они решили его распилить, в результате произошел взрыв.
"У одного из парней легкая контузия, второму повезло меньше – он получил осколочные ранения обоих ног и левой руки", - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Пострадавшего доставляют в детскую областную больницу Белгорода.