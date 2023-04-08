В Белгородской области подростки пострадали при взрыве снаряда

В Белгородской области двое подростков пострадали в результате взрыва снаряда Великой Отечественной войны.

ЧП произошло в селе Покрово-Михайловка. 17-летние подростки убирали мусор в огороде и нашли ржавый снаряд. Они решили его распилить, в результате произошел взрыв.

"У одного из парней легкая контузия, второму повезло меньше – он получил осколочные ранения обоих ног и левой руки", - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Пострадавшего доставляют в детскую областную больницу Белгорода.