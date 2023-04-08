В Челябинской области спасатели нашли тело пенсионера, пропавшего во время рыбалки

В Челябинской области спасатели обнаружили тело пропавшего рыбака на реке Гумбейка, сообщили Накануне.RU в поисково-спасательной службе региона.

70-летний мужчина 5 апреля во время рыбалки перестал выходить на связь с родными. В этот же вечер начался поиск пропавшего. В камышах, где рыбачил пенсионер, обнаружили перевернутую лодку и снасти. Сегодня тело мужчины обнаружили в 30 метрах от берега на глубине около четырех метров.

Напомним, в Челябинской области трое мужчин и женщина погибли, провалившись под лед на озере Комкуль. Трагедия произошла днем 6 апреля. По предварительным данным, двое мужчин были на рыбалке. Они провалились под лед. Им попытались помочь мужчина и женщина из Свердловской области, которые были на озере.