Является гражданином Франции и проживает на территории Франции: Пригожин попросил Макрона защитить сына Дмитрия Сытого от террористов

Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин направил письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он призвал главу страны предоставить сыну директора Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого охрану от террористов.

Глава «оркестра» подчеркнул, что Сытый долгое время занимается борьбой с терроризмом на территории Африки. По его словам, 16 декабря прошлого года преступники отправили ему посылку с бомбой. В ней также лежала записка с угрозами убийства его сына.

«Сын Дмитрия Сытого является гражданином Франции и проживает на территории Франции. Прошу Вас, дать поручение обеспечить сыну Дмитрия достойную охрану от террористов, которые пытались совершить покушение на Дмитрия Сытого», — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» назвал произошедший с Сытым инцидент — трагедией. Это связано с тем, что из-за работы у него нет возможности встречаться с сыном, который проживает во Франции.