Конгрессмен Маккол допустил отправку войск США на Тайвань в случае вторжения Китая

Председатель комитета палаты представителей конгресса по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что США будут готовы рассмотреть вопрос отправки своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая, пишет РИА Новости.

В интервью Fox News Маккол заявил, что в случае вторжения Китая на Тайвань этот вопрос будет обсуждаться конгрессом. При этом он отметил, что использование сил США для защиты острова должен поддержать американский народ. Если это произойдет, то конгресс последует за этой позицией.

Напомним, Китай призвал администрацию Тайваня прекратить играть в "опасные игры". С таким комментарием выступил представитель МИД КНР после "транзитной" поездки главы администрацию острова Цай Иньвэнь через США, где она встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Эта встреча стала "знаком неуважения к строгим заявлениям и неоднократным предупреждениям Китая", считает МИД КНР.