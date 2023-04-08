08 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге дома и земельные участки в Цыганском поселке намерены изъять для муниципальных нужд

Администрация Екатеринбурга намерена изъять одиннадцать домов и девять участков в Цыганском поселке для муниципальных нужд. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Земельные участки и дома расположены в границах улиц Обувщиков – Московской – Хасановской. В документе отмечается, что их изымают в целях "строительства (реконструкции) дорожно-уличной сети, строительства новых инженерных сетей электроснабжения, газоснабжения, дождевой канализации, водоснабжения".

Компании "Брусника" предложено выступить заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков и объектов недвижимого имущества, а также осуществить переговоры с собственниками. Также застройщик должен обеспечить снос объектов недвижимого имущества.

Теги: администрация Екатеринбурга, Цыганский поселок,



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