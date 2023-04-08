ВС России за сутки уничтожили до 370 военных и наемников на Донецком направлении

Вооруженные силы России за сутки уничтожили около 110 украинских военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях, сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ.

Также были уничтожены две гаубица Д-20, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и два автомобиля.

До 370 украинских военнослужащих и наемников, а также техника, были уничтожены на Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери Украины составили до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Еще 60 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация" уничтожили на Херсонском направлении.

За сутки были уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка ДНР, Берислав Херсонской области и Орехов Запорожской области, а также семь украинских беспилотников. Были перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS средствами противовоздушной обороны.