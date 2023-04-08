В Тыве учительница избила двух школьников

В Тыве учительница ударила двух школьников на уроке. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел в одной из школ Кызыла. Педагог применила силу к школьникам. Это попало на видеозапись, которую разместили в Интернете. На кадрах видно, что одно из мальчиков учительница бьет по спине и лицу, а другому выворачивает ухо.

"В рамках проверочных мероприятий будет изучена достоверность данного факта, а при его подтверждении — дана оценка действиям педагога в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - говорится в сообщении ведомства.