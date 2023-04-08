В Финляндии собирают подписи за закрытие консульства России на островах в Балтике

В Финляндии собирают подписи за закрытие консульства России на Аландских островах в Балтийском море. Соответствующая гражданская инициатива появилась на сайте гражданских инициатив страны, пишет РИА Новости.

В описании инициативы говорится, что это консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии, так как она является членом НАТО. В настоящий момент предложение поддержали 7,2 тыс. граждан Финляндии. Инициатива будет рассмотрена, если наберет 50 тыс. подписей.

На Аландских островах консульство СССР было открыто в 1940 году.

Напомним, 4 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал договор о вступлении страны в НАТО. После этого госсекретарю США Энтони Блинкену вручены документы о вступлении Финляндии в НАТО. Она стала 31-м членом НАТО.