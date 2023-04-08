08 Апреля 2023
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Финляндии собирают подписи за закрытие консульства России на островах в Балтике

В Финляндии собирают подписи за закрытие консульства России на Аландских островах в Балтийском море. Соответствующая гражданская инициатива появилась на сайте гражданских инициатив страны, пишет РИА Новости.

В описании инициативы говорится, что это консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии, так как она является членом НАТО. В настоящий момент предложение поддержали 7,2 тыс. граждан Финляндии. Инициатива будет рассмотрена, если наберет 50 тыс. подписей.

На Аландских островах консульство СССР было открыто в 1940 году.

Напомним, 4 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал договор о вступлении страны в НАТО. После этого госсекретарю США Энтони Блинкену вручены документы о вступлении Финляндии в НАТО. Она стала 31-м членом НАТО.

Теги: консульство, НАТО,



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