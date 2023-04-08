08 Апреля 2023
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермский край получит более 5 млрд рублей на запуск электробусов

Пермский край получит из федерального бюджета 5,177 млрд рублей на развитие электрического транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона, эти средства пойдут на модернизацию трамвайного сообщения, а также запуск электрических автобусов.

Пермский край стал участником федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта, в рамках которого регионы смогут обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы. Федеральные субсидии получат десять регионов-участников.

Теги: субсидии, электробус,



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