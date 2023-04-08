08 Апреля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: страница Владлена Татарского в социальной сети ВКонтакте

В Москве проходит церемония прощания с военкором Владленом Татарским

В Москве на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максимом Фоминым).

Проводить военкора пришли сотни людей. Установлены рамки, людей досматривают сотрудники полиции. На церемонию прощания пришел в том числе и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Напомним, Татарский погиб 2 апреля в Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе. Уголовное дело о его смерти переквалифицировали с "Убийства" на "Теракт". В убийстве военкора подозревают Дарью Трепову. Она была задержана 3 апреля, в 4 апреля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал подозреваемую на два месяца – до 2 июня 2023 года.

Теги: Владлен Татарский, Троекуровское кладбище,



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