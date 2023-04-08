Над Феодосией сбита ракета

Ракета, запущенная со стороны Украины, сбита над Феодосией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях местные жители рассказали, что слышали два хлопка. "Было громко. Спасибо нашим военным. В очередной раз видим, что Крым защищен", - написала одна из жительниц.

Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что обломки сбитой ПВО украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов. "Жертв и разрушений нет", - подчеркнул он в своем Telegram-канале.

Напомним, в конце марта в Симферопольском районе Крыма сбит БПЛА, он упал в поле.