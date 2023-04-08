08 Апреля 2023
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Происшествия В России
Фото:Накануне.RU

В Запорожской области под автомобилем полицейского нашли подозрительный предмет

В Мелитополе под автомобилем полицейского обнаружили подозрительный предмет, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Запорожской области.

Инцидент произошел сегодня утром во дворе жилого дома. Специалисты изъяли и уничтожили неизвестное устройство. Никто не пострадал.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Напомним, в марте полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе. Сообщалось, что на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство. 3 апреля и.о. губернатора Запорожской области Евгений Балицкий высказался о подрыве автомобиля в Мелитополе. Целью взрыва был экс-глава администрации Акимовки Мелитопольского района Максим Зубарев, который находится в тяжелом состоянии.

Теги: полицейский, автомобиль,



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