"Потому что она никому не нужна". Медведев заявил, что Украина исчезнет

Украина не нужна Европе и США. Об этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал на своей странице во "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Почему исчезнет Украина? Потому что они никому не нужна", - отметил он.

По словам Медведева, поддержка киевского режима уже устроила европейцам "настоящий финансовый и политический ад", а США пытаются сделать себе пиар "на военных и санкционных кампаниях". При этом он отмечает, что сотни миллиардов, которые США тратят на бои на Украине, хватило бы на многие программы, направленные на социальное развитие латиноамериканских и африканских государств. Страны Азии, отмечает он, на российском примере видят, как отрабатываются цветные технологии по устранению держав-конкурентов. Не нужна Украина и России.

"Но кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, – просто недоразумение, порожденное распадом Союза ССР. И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия", - подчеркнул он.

Медведев отмечает, что Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна и ее гражданам, потому что они вынуждены жить в постоянной тревоге и страхе.