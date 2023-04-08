08 Апреля 2023
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Фото:пресс-служба главного управления МЧС России по Курганской области

Россиян будут штрафовать за мойку и ремонт автомобиля на дачном участке

В России будут штрафовать за мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ. Штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, пишут "Известия".

Если при этом была загрязнена почва придется заплатить до 10 тыс. рублей.

Владельцы дачных участков должны соблюдать правила пожарной безопасности. В этом году требования смягчили. С 1 марта разводить огонь и сжигать мусор с листвой разрешили в 15 м от построек, ранее это нужно было делать на расстоянии 50 м. Жарить шашлыки можно в 5 м от любых зданий, при этом на расстоянии в 2 м не должно быть никаких горючих материалов и сухостоя. Бочки для сжигания мусора можно устанавливать в 7,5 м от построек.

Садоводы обязаны убирать на дачном участке вредные растения. К ним относится борщевик. В случае нарушения для дачника штраф составит 5 тыс. рублей, а для владельца сельхозземель до 500 тыс. рублей.

Теги: автомобиль, дача, штраф,



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