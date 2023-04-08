В сеть утекла новая партия секретных документов США по Украине и Китаю

В сети появилась новая партия секретных документов США по Украине и Китаю. По данным газеты New York Times, в открытом доступе оказалось более 100 документов.

На анонимном форуме 4chan распространили карту по боям в Артемовске (Бахмуте). Также документы включают конфиденциальные слайды брифингов по Китаю, Индо-Тихоокеанскому военному театру, Ближнему Востоку и терроризму.

Напомним, ранее в сети появились секретные документы Пентагона с подробным описанием планов военной помощи США и НАТО Украине. Описаны особенности подготовки Киева к предстоящему наступлению. В Пентагоне не стали отрицать утечку, заявили, что в курсе происходящего и изучают проблему. Эксперты считают, что документы хоть и кажутся весьма правдоподобными, могли быть все же либо намеренной утечкой, либо фейком.