Госсекретарь США исключил возможность переговоров между Россией и Украиной о прекращении огня

Госсекретарь США Энтони Блинкен не видит возможности переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной в настоящее время.

Дипломат считает, что Россия должна быть готова вступить в конструктивные переговоры. Также он отметил, что Россия могла бы перегруппировать свои войска и снова атаковать через некоторое время, пишет ТАСС. "Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой, и я это понимаю, но, если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром", - отметил он.

Напомним, Энтони Блинкен анонсировал наступление ВСУ в ближайшие недели. При этом американский чиновник намекнул, что наступление может иметь целью захват Крыма.