Виктор Бут предложил Трампу политическое убежище в России

Российский общественный деятель Виктор Бут предложил экс-президенту США Дональду Трампу политическое убежище в России, передает корреспондент Накануне.RU.

О направленной Трампу телеграмме сообщает партия ЛДПР. В письме говорится об опасности, нависшей над бывшим американским лидером, поскольку "он пытался спасти народ от геноцидной глобалистской клики и предотвратить глобальные конфликты". По мнению Бута, жизнь бывшего президента в опасности. Он предложил ему переехать в Россию и из нашей страны "возглавить борьбу за американский народ и светлое будущее планеты".

Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке выдвинул против бывшего президента США Дональда Трампа уголовные обвинения по 34 пунктам. Основное обвинение — нецелевое расходование средств на президентскую кампанию 2016 года. Дональд Трамп считает обвинение «политическим преследованием».