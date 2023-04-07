Дополнен список фигурантов биологических исследований Пентагона на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга дополнил список фигурантов биологических исследований Пентагона, сообщили Накануне.RU в МИД РФ.

В числе участников американских военно-биологических программ на Украине: руководитель неправительственной организации "Международный институт проблем ВИЧ и туберкулеза" в Киеве" Элиот Перлман, принимавший участие в создании лабораторной базы для реализации военно-биологических исследований на территории Украины".

Профессор Института новых патогенов при Университете штата Флорида Грег Гласс занимался изучением распространения возбудителя туляремии на Украине и привлекался к реализации проекта UP-8 (распространение вирусов конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине).

Профессор молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса Эндрю Пекос привлекался в качестве одного из ведущих консультантов к проекту UP-2 (Применение геоинформационных систем, удаленного наблюдения и лабораторной диагностики для выявления заболеваний туляремией и сибирской язвой у людей и животных на Украине).

Также в списке граждане Украины: заместитель генерального директора государственного учреждения "Киевский областной лабораторный центр" Минздрава Украины и бывший сотрудник американской компании Black & Veatch Наталья Родина, занимающая с 2020 года пост советника командующего медицинскими силами ВСУ по вопросам лабораторной диагностики и директор Украинского института исследований проблем общественного здравоохранения Елена Нестерова, она координировала деятельность компании Labyrinth Global Health и осуществляла взаимодействие между госорганами Украины и компанией "Метабиота".

"У специалистов остается ряд вопросов, связанных со странными для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением вариантов КОВИД-19", - говорится в сообщении.