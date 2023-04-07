08 Апреля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Президент США Джо Байден на год продлил режим ЧС, позволяющий вводить санкции против России

Президент США Джо Байден на год продлил режим ЧС в сфере нацбезопасности США, сообщают РИА "Новости".

Согласно документу, исполнительный указ, предполагающий возможность введения новых санкций в отношении физических и юридических лиц из России на основании "вредоносной зарубежной деятельности" Москвы будет действовать еще год.

По данным издания, в списке причин введения санкций указаны "подрыв проведения свободных и демократических выборов в США, а также у их союзников и партнеров", "злонамеренные действия в киберсфере", "поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства"

В документе также говорится, что необходимость этих действий связана с "враждебной деятельностью правительств РФ" и что якобы она представляет "чрезвычайную угрозу нацбезопасность внешней политике и экономике США".

Теги: режим ЧС, Джо Байден, санкции



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