07 Апреля 2023
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Общество Челябинская область
Фото: министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

В Челябинск отправили десять новых низкопольных трамваев

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в госкорпорацию "Роскосмос") поставил в Челябинск десять низкопольных трамвайных вагонов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Трамвайные вагоны модели 71-628-01 были разработаны специально для Челябинска. Они оснащены бесплатным Wi-Fi и возможностью зарядить гаджет. Вагоны можно соединять между собой и управлять с одного пульта.

Напомним, для Челябинска в 2023 году закупят 74 новых низкопольных трамвайных вагонов, изготовленных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

Теги: трамвай, УКВЗ,



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