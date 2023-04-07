В Челябинск отправили десять новых низкопольных трамваев

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в госкорпорацию "Роскосмос") поставил в Челябинск десять низкопольных трамвайных вагонов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Трамвайные вагоны модели 71-628-01 были разработаны специально для Челябинска. Они оснащены бесплатным Wi-Fi и возможностью зарядить гаджет. Вагоны можно соединять между собой и управлять с одного пульта.

Напомним, для Челябинска в 2023 году закупят 74 новых низкопольных трамвайных вагонов, изготовленных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.