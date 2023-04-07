На Урале и юге Сибири похолодает на 15 градусов

В ближайшие сутки на Урале и юге Сибири сильно похолодает.

"Сильнейшие изменения происходят на Урале, на юге Сибирского федерального округа, там температура сегодня понижается на 15 градусов. Вместо положительных температур, которые были около 15 градусов, уже сегодня к вечеру она будет около нуля", - цитирует "Интерфакс" научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в Екатеринбурге, где на этой неделе воздух прогревался до 20 градусов, теперь температуры будут едва плюсовыми. Холодно будет в Омске, Томске, Новосибирске, в Хакасии, Тыве и Красноярском крае.